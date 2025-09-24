Українці отримують SMS про затримку посилки – Нова пошта попередила про шахраїв

Нова пошта закликає клієнтів не переходити за підозрілими посиланнями та не ділитися особистими даними.

Українські користувачі отримують SMS-повідомлення нібито від Нової пошти, у яких стверджується, що посилка затримана через неправильний індекс. У повідомленнях додається посилання, яке нібито дозволяє підтвердити адресу, але насправді є фішинговим і призначене для збору особистих та банківських даних.

В компанії наголошують, що ці SMS не мають жодного стосунку до її діяльності та закликає клієнтів ігнорувати підозрілі посилання. Рекомендується видаляти такі повідомлення та попереджати близьких, особливо літніх людей, які можуть не помітити шахрайство.

Офіційна комунікація компанії ведеться виключно через:

сайт;

мобільний застосунок;

офіційні сторінки у соціальних мережах;

SMS-повідомлення від перевірених номерів.

