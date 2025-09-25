В Киеве раскрыли схему завладения 1,5 га земли музея в Пирогово

Сообщено о подозрении за попытку незаконно присвоить участок стоимостью 10 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве разоблачили организатора и сообщницу схемы незаконного завладения 1,5 га земли Национального музея народной архитектуры и быта в Пирогове, находящейся в государственной собственности.

По данным прокуратуры, руководитель и сотрудница частного общества подделали технические паспорта, справки и акты приема-передачи, чтобы зарегистрировать право собственности на фиктивные объекты недвижимости площадью более 8 тыс. кв. м. На основании этих документов они внесли объекты в уставный капитал общества и пытались оформить землеустроительную документацию. Правоохранители совместно с руководством музея остановили схему, наложив арест на участок, что предотвратило убытки государства на сумму более 10 млн грн.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины (покушение на мошенничество). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.