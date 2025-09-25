У Києві викрили схему заволодіння 1,5 га землі музею в Пирогові

Повідомлено про підозру за спробу незаконно привласнити ділянку вартістю 10 млн грн.

У Києві викрили організатора та спільницю схеми незаконного заволодіння 1,5 га землі Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові, що перебуває у державній власності.

За даними прокуратури, керівник і працівниця приватного товариства підробили технічні паспорти, довідки та акти прийому-передачі, щоб зареєструвати право власності на фіктивні об’єкти нерухомості площею понад 8 тис. кв. м. На підставі цих документів вони внесли об’єкти до статутного капіталу товариства та намагалися оформити землевпорядну документацію. Правоохоронці спільно з керівництвом музею зупинили схему, наклавши арешт на ділянку, що запобігло збиткам держави на суму понад 10 млн грн.

Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України (замах на шахрайство). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

