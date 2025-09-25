Практика судов
В Одесской области задержали руководство «обновленной МСЭК», которое продавало уклонистам медсправки

13:40, 25 сентября 2025
За деньги злоумышленники оформляли для уклонистов необоснованные заключения о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности.
В Одесской области правоохранители задержали руководителя и двух членов местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

За суммы от 3000 долларов они оформляли для уклонистов необоснованные заключения о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности.

«Чтобы «штамповать» поддельные меддокументы, организатор сделки привлек членов экспертной команды – главного врача-кардиолога и медицинского регистратора», – заявили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что было задокументировано получение «заказа» как минимум от полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы.

Сотрудники СБУ задержали всех трех фигурантов «с поличным», когда им передавали очередные взятки за фейковые медзаключения.

Во время обысков у задержанных обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп часто общаются напрямую, и это обретает все большее геополитическое значение — Politico

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наладили неформальный контакт.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Средний возраст выхода судей на пенсию – 53 года, – Галина Третьякова

Ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить

