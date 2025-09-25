В Одесской области задержали руководство «обновленной МСЭК», которое продавало уклонистам медсправки

За деньги злоумышленники оформляли для уклонистов необоснованные заключения о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности.

В Одесской области правоохранители задержали руководителя и двух членов местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

За суммы от 3000 долларов они оформляли для уклонистов необоснованные заключения о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности.

«Чтобы «штамповать» поддельные меддокументы, организатор сделки привлек членов экспертной команды – главного врача-кардиолога и медицинского регистратора», – заявили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что было задокументировано получение «заказа» как минимум от полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы.

Сотрудники СБУ задержали всех трех фигурантов «с поличным», когда им передавали очередные взятки за фейковые медзаключения.

Во время обысков у задержанных обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

