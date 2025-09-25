Практика судів
На Одещині затримали керівництво «оновленої МСЕК», яке продавало ухилянтам меддовідки

13:40, 25 вересня 2025
За гроші зловмисники оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.
На Одещині правоохоронці затримали керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками. Про це повідомила Служба безпеки України.

За суми від 3000 доларів вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.

«Щоб «штампувати» підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора», - заявили у СБУ.

У спецслужбі зазначили, було задокументовано отримання «замовлення» від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів «на гарячому», коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки.

Під час обшуків у затриманих виявлено чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

