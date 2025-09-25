Практика судов
  1. В Украине

Прокурора из Черкасской области и бывших членов МСЭК подозревают в мошенничестве с инвалидностью

15:10, 25 сентября 2025
По данным следствия, на основании поддельных документов прокурор пять лет получал пенсионные выплаты.
Офис Генерального прокурора сообщил, что прокурору из Черкасской области и бывшим членам областной медико-социальной экспертной комиссии объявили о подозрении в незаконном оформлении инвалидности и завладении бюджетными средствами. Им инкриминируют незаконное оформление инвалидности, что стало основанием для последующего получения прокурором необоснованных пенсионных выплат.

По данным следствия, в 2019 году, еще во время обучения в Национальной академии прокуратуры, подозреваемый обратился в МСЭК, которая без осмотра и даже без его присутствия предоставила ему 2 группу инвалидности с якобы 80% утраты трудоспособности. На основании поддельных документов прокурору назначили ежемесячную пенсию, которую он получал в течение пяти лет.

Уже осенью 2019 года, после окончания обучения, он начал работать в органах прокуратуры.

Кроме этого, ему инкриминируют незаконное привлечение к ответственности участника массовых акций протестов в 2014 году и фальсификацию служебных документов, когда он занимал должность следователя районного отдела милиции г. Черкассы.

Действия прокурора квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за мошенничество, использование поддельных документов, незаконное привлечение к ответственности и фальсификацию служебных документов. Действия бывшего главы и членов МСЭК – за злоупотребление властью, служебный подлог и пособничество в мошенничестве.

