Прокурора з Черкащини та колишніх членів МСЕК підозрюють у шахрайстві з інвалідністю

15:10, 25 вересня 2025
За даними слідства, на підставі підроблених документів прокурор п’ять років отримував пенсійні виплати.
Офіс Генерального прокурора повідомив, що прокурору з Черкащини та колишнім членам обласної медико-соціальної експертної комісії оголосили про підозру у незаконному оформленні інвалідності й заволодінні бюджетними коштами. Їм інкримінують незаконне оформлення інвалідності, що стало підставою для подальшого отримання прокурором необґрунтованих пенсійних виплат.

За даними слідства, у 2019 році, ще під час навчання в Національній академії прокуратури, підозрюваний звернувся до МСЕК, яка без огляду та навіть без його присутності надала йому 2 групу інвалідності з нібито 80% втрати працездатності. На підставі підроблених документів прокурору призначили щомісячну пенсію, яку він отримував протягом п’яти років.

Вже восени 2019 року, після завершення навчання, він розпочав роботу в органах прокуратури.

Крім цього, йому інкримінують незаконне притягнення до відповідальності учасника масових акцій протестів у 2014 році та фальсифікацію службових документів, коли він обіймав посаду слідчого районного відділу міліції м. Черкаси.

Дії прокурора кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за шахрайство, використання підроблених документів, незаконне притягнення до відповідальності та фальсифікація службових документів. Дії колишнього голови та членів МСЕК – за зловживання владою, службове підроблення та пособництво у шахрайстві.

ОГП прокуратура гроші МСЕК пенсія

