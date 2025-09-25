Правительство разрешило автоматически брать на учет мужчин через Резерв+ без ТЦК и ВВК

Кабмин сменил процедуры для граждан и ТЦК.

Кабинет Министров по инициативе Министерства обороны урегулировал автоматическую постановку и снятие граждан с учета, а также ввел цифровые инструменты для призывников.

В частности, как указывают в Минобороны, теперь юноши, которым исполняется 17 лет, могут встать на учет дистанционно через мобильное приложение «Резерв+», без визита в ТЦК и без прохождения военно-врачебной комиссии.

Также правительство приняло решение об автоматической постановке на учет мужчин в возрасте 25–60 лет, которые до сих пор не состояли на нем без законных оснований.

Еще одно нововведение — автоматическое снятие с учета тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление от 30 декабря 2022 года № 1487).

Что предусматривают изменения:

1. Постановка на учет призывников. Ежегодно с 1 января до 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, впервые берутся на воинский учет. Это можно сделать:

• Дистанционно — через мобильное приложение «Резерв+» (электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста).

• Лично — прибыв в районный или городской ТЦК и СП с необходимыми документами.

Постановка на такой учет осуществляется без обязанности прохождения или направления на военно-врачебную комиссию.

2. Автоматическая постановка на учет. Все граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически.

В Минобороны говорят, что это должно уменьшить количество ручных операций и необходимость посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

3. Автоматическое снятие с учета. Процедура снятия с воинского учета граждан, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована. Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

