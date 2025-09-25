Уряд дозволив автоматично брати на облік чоловіків через Резерв+ без ТЦК та ВЛК

Кабінет Міністрів за ініціативою Міністерства оборони унормував автоматичну постановку та зняття громадян з обліку, а також запровадив цифрові інструменти для призовників.
Зокрема, як вказують у Міноборони, відтепер юнаки, яким виповнюється 17 років, можуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без візиту до ТЦК і без проходження військово-лікарської комісії.
Також уряд ухвалив рішення про автоматичну постановку на облік чоловіків віком 25–60 років, які досі не перебувають на ньому без законних підстав.
Ще одне нововведення — автоматичне зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.
Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487).
Що передбачають зміни
Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію.
У Міноборони кажуть, що це має зменшити кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
