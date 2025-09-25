Практика судів
  1. В Україні

Уряд дозволив автоматично брати на облік чоловіків через Резерв+ без ТЦК та ВЛК

18:33, 25 вересня 2025
Кабмін змінив процедури для громадян і ТЦК.
Уряд дозволив автоматично брати на облік чоловіків через Резерв+ без ТЦК та ВЛК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів за ініціативою Міністерства оборони унормував автоматичну постановку та зняття громадян з обліку, а також запровадив цифрові інструменти для призовників.

Зокрема, як вказують у Міноборони, відтепер юнаки, яким виповнюється 17 років, можуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без візиту до ТЦК і без проходження військово-лікарської комісії.

Також уряд ухвалив рішення про автоматичну постановку на облік чоловіків віком 25–60 років, які досі не перебувають на ньому без законних підстав.

Ще одне нововведення — автоматичне зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487).

Що передбачають зміни

  1. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:
  • Дистанційно — через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста).
  • Особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію.

  1. Автоматична постановка на облік.Усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.

У Міноборони кажуть, що це має зменшити кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

  1. Автоматичне зняття з обліку.Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ТЦК ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів викладе зауваження щодо положення про регулярне оцінювання судді його колегами та громадськими об’єднаннями

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання судді до 30 вересня.

Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв’язку злочину з посадою – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно зв’язку покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з тими повноваженнями, які були використані під час вчинення злочину.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду