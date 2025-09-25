Уряд дозволив автоматично брати на облік чоловіків через Резерв+ без ТЦК та ВЛК

Кабмін змінив процедури для громадян і ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів за ініціативою Міністерства оборони унормував автоматичну постановку та зняття громадян з обліку, а також запровадив цифрові інструменти для призовників.

Зокрема, як вказують у Міноборони, відтепер юнаки, яким виповнюється 17 років, можуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без візиту до ТЦК і без проходження військово-лікарської комісії.

Також уряд ухвалив рішення про автоматичну постановку на облік чоловіків віком 25–60 років, які досі не перебувають на ньому без законних підстав.

Ще одне нововведення — автоматичне зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487).

Що передбачають зміни

Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:

Дистанційно — через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста).

Особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію.

Автоматична постановка на облік.Усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.

У Міноборони кажуть, що це має зменшити кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Автоматичне зняття з обліку.Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.