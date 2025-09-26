В Тернопольской области задержали мужчину, который за $3500 обещал военному «облегчить» службу

Фигурант обещал военному организовать перевод в тыловые подразделения ВСУ.

В Тернопольской области разоблачили мужчину, который за деньги предлагал военнослужащему помощь в переводе в тыловые подразделения ВСУ. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, бывший работник медучреждения предлагал военнослужащему за 3500 долларов изготовить документы и перевестись в тыловые подразделения ВСУ.

Как стало известно, военнослужащий познакомился с фигурантом во время прохождения реабилитации после ранения.

Бывший медик рассказал, что имеет знакомых среди должностных лиц и они могут помочь перевестись в тыловые подразделения ВСУ.

За эту «услугу» фигурант просил 3500 долларов. Подозреваемый отметил, что 2500 нужно оплатить сразу, а остаток — после подписания приказа и перевода в тыловую часть.

Правоохранители задержали фигуранта во время передачи первой части денег в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

