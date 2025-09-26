На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $3500 обіцяв військовому «полегшити» службу

Фігурант обіцяв військовому організувати переведення у тилові підрозділи ЗСУ.

На Тернопільщині викрили чоловіка, який за гроші пропонував військовослужбовцю допомогу у переведенні до тилових підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, колишній працівник медустанови пропонував військовослужбовцю за 3500 доларів виготовити документи та перевестися у тилові підрозділи ЗСУ.

Як стало відомо, військовослужбовець познайомився з фігурантом під час проходження реабілітації після поранення.

Колишній медик розповів, що має знайомих серед посадових осіб і вони можуть допомогти перевестися у тилові підрозділи ЗСУ.

За цю «послугу» фігурант просив 3500 доларів. Підозрюваний зазначив, що 2500 потрібно оплатити одразу, а решту — після підписання наказу та переведення у тилову частину.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі першої частини грошей відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Триває слідство.

