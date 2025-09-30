Практика судов
На Львовщине выходили двух медвежат, которых бросила мать – фото

22:00, 30 сентября 2025
Медвежата, которым было всего несколько недель, весили всего 5 и 7 кг, были истощены и голодны, поэтому их пришлось срочно спасать.
На Львовщине выходили двух медвежат, которых бросила мать – фото
Источник фото: Медвежий приют «Домажир»
В приюте для бурых медведей «Домажир» под Львовом взяли под опеку двух медвежат — Руну и Коди, которых в начале года нашли в дикой природе без матери.

По словам сотрудников приюта, малышей обнаружила местная охотничья станция и несколько дней наблюдала, надеясь, что медведица вернется. Однако этого не произошло. Медвежата, которым было всего несколько недель, весили всего 5 и 7 кг, были истощены и голодны, поэтому их пришлось срочно спасать.

«Хотя в идеале их следовало бы реабилитировать и выпустить в дикую природу, в Украине на данный момент отсутствуют центры для реабилитации бурых медведей и их возвращения в дикую природу. Поэтому мы взяли их под свою опеку, чтобы подарить им наилучшую возможную жизнь», — отметили в «Домажире».

Сегодня Руне и Коди уже около 8 месяцев, каждый весит более 30 кг и прекрасно развивается. Сотрудники приюта заботятся о них круглосуточно, чтобы обеспечить им надлежащие условия для роста.

