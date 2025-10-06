Практика судов
  1. В Украине

Конкурс на должности судей КСУ по квоте съезда судей — обнародован портрет кандидатов

10:58, 6 октября 2025
Консультативная группа систематизировала данные о кандидатах на должности судей КСУ по квоте съезда судей и представила их портретный срез.
Фото: Совещательная группа экспертов
Консультативная группа экспертов сообщила, что получила от Совета судей документы всех кандидатов, допущенных к конкурсу на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, кто претендует на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Консультативная группа систематизировала данные о кандидатах и сделала их портретный срез.

Итак, на данный момент на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по судейской квоте претендуют 16 человек — 10 мужчин и 6 женщин.

Среди этих 16 человек — 3 доктора наук, 7 кандидатов наук и 6 человек без ученой степени.

Средний возраст кандидатов составляет 48,5 лет, самому младшему из них — 40 лет, а самому старшему — 66 лет.

По основному профилю деятельности подавляющее большинство кандидатов составляют выходцы из судейского сообщества — действующие судьи и судьи в отставке — 13 человек.

Также среди допущенных кандидатов есть 1 преподаватель, 1 адвокат и 1 работник прокуратуры.

Консультативная группа экспертов напомнила, что в соответствии с Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», с даты получения всех документов кандидатов у Консультативной группы экспертов есть максимум четыре месяца на сбор и анализ материалов о них, а также на проведение публичных собеседований для оценки соответствия кандидатов критерию высоких моральных качеств.

