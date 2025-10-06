Конкурс на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів — оприлюднили портрет кандидатів

Дорадча група систематизувала дані щодо кандидатів на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів та зробила їхній портретний зріз.

Дорадча група експертів повідомила, що отримала від Ради суддів документи всіх кандидатів, які допущені до конкурсу на 2 вакантні посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів України.

Дорадча група систематизувала дані щодо кандидатів та зробила їхній портретний зріз.

Отже, наразі на 2 вакантні посади суддів Конституційного Суду України за суддівською квотою претендують 16 осіб – 10 чоловіків та 6 жінок.

Серед цих 16 осіб – 3 докторів наук, 7 кандидатів наук та 6 осіб без наукового ступеня.

Середній вік кандидатів становить 48,5 років, наймолодшому з них – 40 років, а найстаршому кандидатові – 66 років.

За основним профілем діяльності серед кандидатів абсолютну більшість складають вихідці з суддівської спільноти – чинні судді та судді у відставці – 13 осіб.

Також серед допущених кандидатів є 1 викладач, 1 адвокат та 1 працівник прокуратури.

Дорадча група експертів нагадала, що відповідно до Закону України «Конституційний Суд України», з дати отримання всіх документів кандидатів, в Дорадчої групи експертів є максимум чотири місяці на збір і аналіз матеріалів щодо них, а також на проведення публічних співбесід з оцінки відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей.

