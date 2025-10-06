Практика судів
  1. В Україні

Конкурс на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів — оприлюднили портрет кандидатів

10:58, 6 жовтня 2025
Дорадча група систематизувала дані щодо кандидатів на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів та зробила їхній портретний зріз.
Конкурс на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів — оприлюднили портрет кандидатів
Фото: Дорадча група експертів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів повідомила, що отримала від Ради суддів документи всіх кандидатів, які допущені до конкурсу на 2 вакантні посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, хто претендує на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Дорадча група систематизувала дані щодо кандидатів та зробила їхній портретний зріз.

Отже, наразі на 2 вакантні посади суддів Конституційного Суду України за суддівською квотою претендують 16 осіб – 10 чоловіків та 6 жінок.

Серед цих 16 осіб – 3 докторів наук, 7 кандидатів наук та 6 осіб без наукового ступеня.

Середній вік кандидатів становить 48,5 років, наймолодшому з них – 40 років, а найстаршому кандидатові – 66 років.

За основним профілем діяльності серед кандидатів абсолютну більшість складають вихідці з суддівської спільноти – чинні судді та судді у відставці – 13 осіб.

Також серед допущених кандидатів є 1 викладач, 1 адвокат та 1 працівник прокуратури.

Дорадча група експертів нагадала, що відповідно до Закону України «Конституційний Суд України», з дати отримання всіх документів кандидатів, в Дорадчої групи експертів є максимум чотири місяці на збір і аналіз матеріалів щодо них, а також на проведення публічних співбесід з оцінки відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду