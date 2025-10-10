Массированный обстрел Украины — РФ атаковала ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения оборудования

Ряд теплоэлектростанции атаковал враг во время комбинированной атаки.

В результате массированного обстрела со стороны РФ в ночь на 10 октября серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций энергокомпании ДТЭК. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий атаки. Об этом рассказали в компании.

Как сообщается, с начала полномасштабного вторжения российские войска уже более 200 раз наносили удары по объектам генерации ДТЭК.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины. В Запорожье, например, из-за повреждения газовых объектов просят ограничить потребление газа. А в столице света нет с ночи.

Позднее Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде сообщила, что электроснабжение в Киеве планируют восстановить уже в ближайшие часы.

