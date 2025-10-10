Практика судів
Масований обстріл України — РФ атакувала ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження обладнання

10:35, 10 жовтня 2025
Низку теплоелектростанції атакував ворог під час комбінованої атаки.
Масований обстріл України — РФ атакувала ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження обладнання
ілюстративне фото
Унаслідок масованого обстрілу з боку РФ у ніч на 10 жовтня серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій енергокомпанії ДТЕК. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків атаки. Про це розповіли у компанії.

Як повідомляється, з початку повномасштабного вторгнення російські війська вже понад 200 разів завдавали ударів по об’єктах генерації ДТЕК.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України. У Запоріжжі, наприклад, через пошкодження газових об’єктів – просять обмежити споживання газу. А у столиці світла немає з ночі.

Згодом Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді повідомила, що електропостачання в Києві планують відновити вже найближчими годинами.

обстріл

