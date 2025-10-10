Свириденко заявила, что ресурс на оборону в проекте бюджета-2026 можно будет использовать для индексации зарплат военных

В проекте бюджета-2026 на обеспечение расходов сектора безопасности и обороны будет направлено 2,8 трлн грн.

Фото: ukrinform.com

Ресурс на безопасность и оборону в проекте государственного бюджета на 2026 год можно будет, в том числе, использовать для индексации денежного обеспечения военнослужащих. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 10 октября.

«Если вы посмотрите на проект бюджета, который мы подавали как правительство на рассмотрение народным депутатам на 2026 год, то это бюджет, полностью сформированный для обеспечения расходов сектора безопасности и обороны. 2,8 трлн грн направлено на этот сектор. Этот ресурс может направляться на индексацию заработных плат в том числе», — сказала Свириденко.

Напомним, председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что впервые с начала полномасштабного вторжения Европейская комиссия разрешила использовать помощь ЕС на финансирование расходов на нужды обороны. Большая часть средств уже поступила в Украину. Об этом рассказала народный депутат,

Как ранее объясняла Пидласа, только после получения такого разрешения правительство могло подать законопроект 14103 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, который увеличивает расходы на нужды обороны на 325 млрд грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», зарплаты многим категориям чиновников и пенсии финансировались за счет помощи иностранных партнеров. Однако до сих пор партнеры – в частности ЕС – не позволяли использовать их средства на выплаты военным.

