Свириденко заявила, что ресурс на оборону в проекте бюджета-2026 можно будет использовать для индексации зарплат военных

11:34, 10 октября 2025
В проекте бюджета-2026 на обеспечение расходов сектора безопасности и обороны будет направлено 2,8 трлн грн.
Фото: ukrinform.com
Ресурс на безопасность и оборону в проекте государственного бюджета на 2026 год можно будет, в том числе, использовать для индексации денежного обеспечения военнослужащих. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 10 октября.

«Если вы посмотрите на проект бюджета, который мы подавали как правительство на рассмотрение народным депутатам на 2026 год, то это бюджет, полностью сформированный для обеспечения расходов сектора безопасности и обороны. 2,8 трлн грн направлено на этот сектор. Этот ресурс может направляться на индексацию заработных плат в том числе», — сказала Свириденко.

Напомним, председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявляла, что впервые с начала полномасштабного вторжения Европейская комиссия разрешила использовать помощь ЕС на финансирование расходов на нужды обороны. Большая часть средств уже поступила в Украину. Об этом рассказала народный депутат, 

Как ранее объясняла Пидласа, только после получения такого разрешения правительство могло подать законопроект 14103 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, который увеличивает расходы на нужды обороны на 325 млрд грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», зарплаты многим категориям чиновников и пенсии финансировались за счет помощи иностранных партнеров. Однако до сих пор партнеры – в частности ЕС – не позволяли использовать их средства на выплаты военным.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

