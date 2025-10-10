Практика судів
Свириденко заявила, що ресурс на оборону в проекті бюджету-2026 можна буде використовувати на індексацію зарплат військових

11:34, 10 жовтня 2025
В проекті бюджету-2026 на забезпечення видатків сектора безпеки і оборони буде направлено 2,8 трлн грн.
Фото: ukrinform.com
Ресурс на безпеку і оборону в проекті державного бюджету на 2026 рік можна буде в тому числі використовувати на індексацію грошового забезпечення військових. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді 10 жовтня.

«Якщо ви подивитеся на проект бюджету, який ми подавали як уряд на розгляд народним депутатам на 2026 рік, то це бюджет повністю сформований на забезпечення видатків сектора безпеки і оборони. 2,8 трлн грн направлено на цей сектор. Цей ресурс може спрямовуватися на індексацію заробітних плат в тому числі», - сказала Свириденко.

Нагадаємо, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа раніше заявляла, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Європейська комісія дозволила використати допомогу ЄС на фінансування видатків на потреби оборони. Більшість коштів уже надійшло в Україну.

Як раніше пояснювала Підласа, лише після отримання такого дозволу уряд міг подати законопроект 14103 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, який збільшує видатки на потреби оборони на 325 млрд грн.

Як писала «Судово-юридична газета», зарплати багатьом категоріям чиновників, і пенсії фінансувалися за рахунок допомоги іноземних партнерів. Однак до цих пір партнери – зокрема ЄС – не дозволяли використовувати їх кошти на виплати військовим.

