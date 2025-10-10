В КГГА заявили, что ТЭЦ Киева в соответствии с требованиями Генштаба имеют необходимую защиту первого этапа

В КГГА подчеркнули, что более детальная информация о защите ТЭЦ не будет разглашаться из соображений безопасности.

Киевская городская государственная администрация заявила, что информацию в СМИ о якобы «отсутствии защиты на киевских ТЭЦ» является манипулятивной и недостоверной.

«Манипулятивные заявления некоторых «экспертов» о якобы отсутствии защиты на киевских ТЭЦ — неправдивы. В медиапространстве распространяется заявление одного из “экспертов” о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В КГГА подчеркнули, что столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генерального штаба ВСУ, «имеют необходимую защиту первого этапа», а более подробные сведения не будут разглашаться по соображениям безопасности.

В свою очередь заместитель главы КГГА Петр Пантелеев призвал не распространять недостоверные данные, особенно касающиеся работы энергетических объектов.

«Распространение данных о местах разрушений и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго № 92 от 15.03.2023 отнесено к информации с ограниченным доступом. Подобные “комментарии” создают дополнительные риски для энергетиков и способствуют действиям врага», — сказал он.

В настоящее время все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки. Энергетики уже восстановили электроснабжение для 270 тысяч потребителей, и работа продолжается, отметили в КГГА.

Также сообщается, что в ограниченном режиме водоснабжения сейчас работают 4 района — Голосеевский, Печерский, Соломенский и Шевченковский.

Для обеспечения горожан водой к генераторам подключены 84 бювета; всего в столице функционирует 170 бюветных комплексов, расположенных во всех микрорайонах, напомнили в КГГА.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины. В Запорожье, например, из-за повреждения газовых объектов просят ограничить потребление газа. А в столице света нет с ночи.

