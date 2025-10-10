Практика судов
  1. В Украине

В КГГА заявили, что ТЭЦ Киева в соответствии с требованиями Генштаба имеют необходимую защиту первого этапа

16:44, 10 октября 2025
В КГГА подчеркнули, что более детальная информация о защите ТЭЦ не будет разглашаться из соображений безопасности.
В КГГА заявили, что ТЭЦ Киева в соответствии с требованиями Генштаба имеют необходимую защиту первого этапа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская государственная администрация заявила, что информацию в СМИ о якобы «отсутствии защиты на киевских ТЭЦ» является манипулятивной и недостоверной.

«Манипулятивные заявления некоторых «экспертов» о якобы отсутствии защиты на киевских ТЭЦ — неправдивы. В медиапространстве распространяется заявление одного из “экспертов” о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В КГГА подчеркнули, что столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генерального штаба ВСУ, «имеют необходимую защиту первого этапа», а более подробные сведения не будут разглашаться по соображениям безопасности.

В свою очередь заместитель главы КГГА Петр Пантелеев призвал не распространять недостоверные данные, особенно касающиеся работы энергетических объектов.

«Распространение данных о местах разрушений и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго № 92 от 15.03.2023 отнесено к информации с ограниченным доступом. Подобные “комментарии” создают дополнительные риски для энергетиков и способствуют действиям врага», — сказал он.

В настоящее время все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки. Энергетики уже восстановили электроснабжение для 270 тысяч потребителей, и работа продолжается, отметили в КГГА.

Также сообщается, что в ограниченном режиме водоснабжения сейчас работают 4 района — Голосеевский, Печерский, Соломенский и Шевченковский.

Для обеспечения горожан водой к генераторам подключены 84 бювета; всего в столице функционирует 170 бюветных комплексов, расположенных во всех микрорайонах, напомнили в КГГА.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины. В Запорожье, например, из-за повреждения газовых объектов просят ограничить потребление газа. А в столице света нет с ночи.

Добавим, в результате массированного обстрела со стороны РФ в ночь на 10 октября серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций энергокомпании ДТЭК. В

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики