У КМДА заявили, що ТЕЦ Києва згідно з вимогами Генштабу мають необхідний захист першого етапу

16:44, 10 жовтня 2025
У КМДА підкреслили, що детальнішу інформацію щодо захисту ТЕЦ не будуть розголошувати із міркувань безпеки.
Київська міська державна адміністрація заявила, що інформація у ЗМІ про нібито «відсутність захисту на київських ТЕЦ» є маніпулятивними та неправдивими.

«Маніпулятивні заяви деяких «експертів» про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ – неправдиві. У медіапросторі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності», - йдеться у заяві.

У КМДА підкреслили, що столичні ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ «мають необхідний захист першого етапу», детальніші відомості не будуть розголошувати із міркувань безпеки.

У свою чергу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав не поширювати неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів.

«Поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго № 92 від 15.03.2023 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Такі «коментарі» створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога», – сказав він.

Наразі усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, і робота триває, зазначили у КМДА.

Також повідомляється, що в обмеженому режимі водопостачання наразі працюють 4 райони – Голосіївський, Печерський, Солом’янський та Шевченківський.

Для забезпечення містян водою до генераторів підключені 84 бювети, загалом у столиці функціонує 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах, нагадали у КМДА.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України. У Запоріжжі, наприклад, через пошкодження газових об’єктів – просять обмежити споживання газу. А у столиці світла немає з ночі.

Додамо, унаслідок масованого обстрілу з боку РФ у ніч на 10 жовтня серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій енергокомпанії ДТЕК.

