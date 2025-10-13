Каждый четвертый украинец готов к рискованной работе за границей или в другом городе

21:02, 13 октября 2025
27% опрошенных согласились бы на опасные условия труда, предупреждают о торговле людьми.
Согласно опросу, 27% украинцев готовы принять хотя бы одно рискованное предложение работы за границей или в другом населенном пункте Украины. В частности:
- 17% согласились бы работать без официального трудоустройства;
- 13% за границей и 9% в Украине готовы работать в закрытых помещениях без возможности свободно покинуть рабочее место;
- 2% за границей и 2% в Украине готовы отдать работодателю мобильный телефон или другие личные вещи на период трудоустройства.
Как распознать ситуацию, связанную с торговлей людьми?
Признаки включают:
- Лишение свободного передвижения и общения с родными;
- Угрозы, физическое насилие, изнасилование, издевательства или психологическое давление;
- Принуждение к отработке вымышленных долгов.
Что делать, если вы попали в такую ситуацию?
- Сохраняйте спокойствие, ведь паника может ухудшить положение.
- Старайтесь запомнить детали.
- Ищите возможности обратиться за помощью.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.