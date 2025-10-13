Каждый четвертый украинец готов к рискованной работе за границей или в другом городе

27% опрошенных согласились бы на опасные условия труда, предупреждают о торговле людьми.

Согласно опросу, 27% украинцев готовы принять хотя бы одно рискованное предложение работы за границей или в другом населенном пункте Украины. В частности:

17% согласились бы работать без официального трудоустройства;

13% за границей и 9% в Украине готовы работать в закрытых помещениях без возможности свободно покинуть рабочее место;

2% за границей и 2% в Украине готовы отдать работодателю мобильный телефон или другие личные вещи на период трудоустройства.

Как распознать ситуацию, связанную с торговлей людьми?

Признаки включают:

Лишение свободного передвижения и общения с родными;

Угрозы, физическое насилие, изнасилование, издевательства или психологическое давление;

Принуждение к отработке вымышленных долгов.

Что делать, если вы попали в такую ситуацию?

Сохраняйте спокойствие, ведь паника может ухудшить положение.

Старайтесь запомнить детали.

Ищите возможности обратиться за помощью.

