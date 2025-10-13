Практика судів
Кожен четвертий українець готовий до ризикованої роботи за кордоном чи в іншому місті

21:02, 13 жовтня 2025
27% опитаних погодилися б на небезпечні умови праці, попереджають про торгівлю людьми.
Згідно з опитуванням, 27% українців готові прийняти хоча б одну ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті України. Зокрема:

  • 17% погодилися б працювати без офіційного працевлаштування;
  • 13% за кордоном і 9% в Україні готові працювати в замкнених приміщеннях без можливості вільно залишити робоче місце;
  • 2% за кордоном і 2% в Україні готові віддати роботодавцю мобільний телефон чи інші особисті речі на період працевлаштування.

Як розпізнати ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми?

Ознаки включають:

  • Позбавлення вільного пересування та спілкування з рідними;
  • Погрози, фізичне насильство, зґвалтування, знущання чи психологічний тиск;
  • Примус до відпрацювання вигаданих боргів.

Що робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію?

  • Зберігайте спокій, адже паніка може погіршити становище.
  • Намагайтеся запам’ятати деталі.
  • Шукайте можливості звернутися по допомогу.

