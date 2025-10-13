Кожен четвертий українець готовий до ризикованої роботи за кордоном чи в іншому місті

21:02, 13 жовтня 2025
27% опитаних погодилися б на небезпечні умови праці, попереджають про торгівлю людьми.
Згідно з опитуванням, 27% українців готові прийняти хоча б одну ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті України. Зокрема:
- 17% погодилися б працювати без офіційного працевлаштування;
- 13% за кордоном і 9% в Україні готові працювати в замкнених приміщеннях без можливості вільно залишити робоче місце;
- 2% за кордоном і 2% в Україні готові віддати роботодавцю мобільний телефон чи інші особисті речі на період працевлаштування.
Як розпізнати ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми?
Ознаки включають:
- Позбавлення вільного пересування та спілкування з рідними;
- Погрози, фізичне насильство, зґвалтування, знущання чи психологічний тиск;
- Примус до відпрацювання вигаданих боргів.
Що робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію?
- Зберігайте спокій, адже паніка може погіршити становище.
- Намагайтеся запам’ятати деталі.
- Шукайте можливості звернутися по допомогу.
