Кожен четвертий українець готовий до ризикованої роботи за кордоном чи в іншому місті

Згідно з опитуванням, 27% українців готові прийняти хоча б одну ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті України. Зокрема:

17% погодилися б працювати без офіційного працевлаштування;

13% за кордоном і 9% в Україні готові працювати в замкнених приміщеннях без можливості вільно залишити робоче місце;

2% за кордоном і 2% в Україні готові віддати роботодавцю мобільний телефон чи інші особисті речі на період працевлаштування.

Як розпізнати ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми?

Ознаки включають:

Позбавлення вільного пересування та спілкування з рідними;

Погрози, фізичне насильство, зґвалтування, знущання чи психологічний тиск;

Примус до відпрацювання вигаданих боргів.

Що робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію?

Зберігайте спокій, адже паніка може погіршити становище.

Намагайтеся запам’ятати деталі.

Шукайте можливості звернутися по допомогу.

