В центре Днепра в руках подростка взорвалась часть гранаты

Полиция задержала 24-летнего мужчину, который передал парню часть гранаты.

Фото иллюстративное

В центре Днепра 15-летний подросток получил ранения из-за взрыва боеприпаса, который держал в руках. Парень был госпитализирован в больницу.

Инцидент произошел в Соборном районе города. По предварительным данным, 24-летний мужчина на площади Успенской передал несовершеннолетнему рычаг от запала типа УЗРГМ, предназначенного для ручной осколочной гранаты.

24-летнего мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

