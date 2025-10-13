Практика судов
  1. В Украине

В центре Днепра в руках подростка взорвалась часть гранаты

07:18, 13 октября 2025
Полиция задержала 24-летнего мужчину, который передал парню часть гранаты.
В центре Днепра в руках подростка взорвалась часть гранаты
Фото иллюстративное
В центре Днепра 15-летний подросток получил ранения из-за взрыва боеприпаса, который держал в руках. Парень был госпитализирован в больницу.

Инцидент произошел в Соборном районе города. По предварительным данным, 24-летний мужчина на площади Успенской передал несовершеннолетнему рычаг от запала типа УЗРГМ, предназначенного для ручной осколочной гранаты.

24-летнего мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

полиция дети Днепр

