У центрі Дніпра в руках у підлітка вибухнула частина гранати

Поліція затримала 24-річного чоловіка, який передав хлопцеві частину гранати.

У центрі Дніпра 15-річний підліток зазнав поранень через вибух боєприпасу, який тримав у руках. Хлопця госпіталізували до лікарні.

Інцидент стався у Соборному районі міста. За попередніми даними, 24-річний чоловік на площі Успенській передав неповнолітньому важіль від запалу типу УЗРГМ, призначеного для ручної осколкової гранати.

24-річного чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

