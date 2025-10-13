Дешевое жилье по предоплате – как избежать мошенничества

07:00, 13 октября 2025
Полиция предупредила о мошенничестве с арендой жилья в интернете.
Полиция предупредила, что мошенники размещают фальшивые объявления об аренде жилья с привлекательными фотографиями, предлагают низкие цены и настаивают на предоплате. После получения средств они исчезают.
Признаки фейкового профиля:
- Частая смена названия страницы.
- Предложение оплаты на личную карту.
- Отказ показать жилье через видеосвязь или предоставить точный адрес.
- Цена значительно ниже средней.
- Фото, скопированные с других сайтов.
- Отсутствие видеообзоров.
- Недавно созданный профиль.
- Большое количество фото, опубликованных за короткое время.
- Среди подписчиков — неактивные страницы или боты.
- Отсутствие отметок и отзывов реальных людей.
- Требование полной предоплаты или предоплаты без договора.
Как защититься:
- Проведите обратный поиск изображений, чтобы проверить происхождение фото.
- Проверьте информацию об арендодателе в интернете.
- Не переводите средства на сомнительные счета и без договора.
- Сохраняйте переписку, квитанции и объявления.
В случае обнаружения подозрительных объявлений или если вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в киберполицию.
