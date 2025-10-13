Дешевое жилье по предоплате – как избежать мошенничества

Полиция предупредила о мошенничестве с арендой жилья в интернете.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция предупредила, что мошенники размещают фальшивые объявления об аренде жилья с привлекательными фотографиями, предлагают низкие цены и настаивают на предоплате. После получения средств они исчезают.

Признаки фейкового профиля:

Частая смена названия страницы.

Предложение оплаты на личную карту.

Отказ показать жилье через видеосвязь или предоставить точный адрес.

Цена значительно ниже средней.

Фото, скопированные с других сайтов.

Отсутствие видеообзоров.

Недавно созданный профиль.

Большое количество фото, опубликованных за короткое время.

Среди подписчиков — неактивные страницы или боты.

Отсутствие отметок и отзывов реальных людей.

Требование полной предоплаты или предоплаты без договора.

Как защититься:

Проведите обратный поиск изображений, чтобы проверить происхождение фото.

Проверьте информацию об арендодателе в интернете.

Не переводите средства на сомнительные счета и без договора.

Сохраняйте переписку, квитанции и объявления.

В случае обнаружения подозрительных объявлений или если вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в киберполицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.