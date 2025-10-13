Практика судов
Дешевое жилье по предоплате – как избежать мошенничества

07:00, 13 октября 2025
Полиция предупредила о мошенничестве с арендой жилья в интернете.
Полиция предупредила, что мошенники размещают фальшивые объявления об аренде жилья с привлекательными фотографиями, предлагают низкие цены и настаивают на предоплате. После получения средств они исчезают.

Признаки фейкового профиля:

  • Частая смена названия страницы.
  • Предложение оплаты на личную карту.
  • Отказ показать жилье через видеосвязь или предоставить точный адрес.
  • Цена значительно ниже средней.
  • Фото, скопированные с других сайтов.
  • Отсутствие видеообзоров.
  • Недавно созданный профиль.
  • Большое количество фото, опубликованных за короткое время.
  • Среди подписчиков — неактивные страницы или боты.
  • Отсутствие отметок и отзывов реальных людей.
  • Требование полной предоплаты или предоплаты без договора.

Как защититься:

  • Проведите обратный поиск изображений, чтобы проверить происхождение фото.
  • Проверьте информацию об арендодателе в интернете.
  • Не переводите средства на сомнительные счета и без договора.
  • Сохраняйте переписку, квитанции и объявления.

В случае обнаружения подозрительных объявлений или если вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в киберполицию.

