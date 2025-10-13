Практика судів
Дешеве житло за передоплатою – як уникнути шахрайства

07:00, 13 жовтня 2025
Поліція попередила про шахрайство з орендою житла в інтернеті.
Поліція попередила, що шахраї розміщують фальшиві оголошення про оренду житла з привабливими фотографіями, пропонують низькі ціни та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів вони зникають.

Ознаки фейкового профілю:

  • Часта зміна назви сторінки.
  • Пропозиція оплати на особисту картку.
  • Відмова показати житло через відеозв’язок або надати точну адресу.
  • Ціна значно нижча за середню.
  • Фото, скопійовані з інших сайтів.
  • Відсутність відеооглядів.
  • Нещодавно створений профіль.
  • Велика кількість фото, опублікованих за короткий час.
  • Серед підписників — неактивні сторінки або боти.
  • Відсутність відміток і відгуків реальних людей.
  • Вимога повної передплати або передплати без договору.

Як захиститися:

  • Здійсніть зворотний пошук зображень, щоб перевірити походження фото.
  • Перевірте інформацію про орендодавця в інтернеті.
  • Не переказуйте кошти на сумнівні рахунки та без договору.
  • Зберігайте листування, квитанції та оголошення.

У разі виявлення підозрілих оголошень або якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся до кіберполіції.

