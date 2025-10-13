Дешеве житло за передоплатою – як уникнути шахрайства

Поліція попередила про шахрайство з орендою житла в інтернеті.

Поліція попередила, що шахраї розміщують фальшиві оголошення про оренду житла з привабливими фотографіями, пропонують низькі ціни та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів вони зникають.

Ознаки фейкового профілю:

Часта зміна назви сторінки.

Пропозиція оплати на особисту картку.

Відмова показати житло через відеозв’язок або надати точну адресу.

Ціна значно нижча за середню.

Фото, скопійовані з інших сайтів.

Відсутність відеооглядів.

Нещодавно створений профіль.

Велика кількість фото, опублікованих за короткий час.

Серед підписників — неактивні сторінки або боти.

Відсутність відміток і відгуків реальних людей.

Вимога повної передплати або передплати без договору.

Як захиститися:

Здійсніть зворотний пошук зображень, щоб перевірити походження фото.

Перевірте інформацію про орендодавця в інтернеті.

Не переказуйте кошти на сумнівні рахунки та без договору.

Зберігайте листування, квитанції та оголошення.

У разі виявлення підозрілих оголошень або якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся до кіберполіції.

