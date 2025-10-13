Дешеве житло за передоплатою – як уникнути шахрайства

07:00, 13 жовтня 2025
Поліція попередила про шахрайство з орендою житла в інтернеті.
Поліція попередила, що шахраї розміщують фальшиві оголошення про оренду житла з привабливими фотографіями, пропонують низькі ціни та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів вони зникають.
Ознаки фейкового профілю:
- Часта зміна назви сторінки.
- Пропозиція оплати на особисту картку.
- Відмова показати житло через відеозв’язок або надати точну адресу.
- Ціна значно нижча за середню.
- Фото, скопійовані з інших сайтів.
- Відсутність відеооглядів.
- Нещодавно створений профіль.
- Велика кількість фото, опублікованих за короткий час.
- Серед підписників — неактивні сторінки або боти.
- Відсутність відміток і відгуків реальних людей.
- Вимога повної передплати або передплати без договору.
Як захиститися:
- Здійсніть зворотний пошук зображень, щоб перевірити походження фото.
- Перевірте інформацію про орендодавця в інтернеті.
- Не переказуйте кошти на сумнівні рахунки та без договору.
- Зберігайте листування, квитанції та оголошення.
У разі виявлення підозрілих оголошень або якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся до кіберполіції.
