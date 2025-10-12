Названы ТОП-10 вакансий, на которые никто не хочет идти

Предложения работы есть, но соискатели не проявляют интереса.

Государственная служба занятости сообщила о вакансиях на рынке труда Украины, которые не привлекают внимание соискателей. Некоторые из них требуют специального образования или квалификации.

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов. Этот специалист отвечает за осмотр и ремонт механических и электрических компонентов эскалаторов, обеспечивая их безопасную работу. Служба занятости предложила 40 таких вакансий, но ни один соискатель не проявил интереса.

Машинист автомотрисы. Железнодорожник, который управляет автомотрисой — самоходным железнодорожным вагоном для перевозки пассажиров или грузов в некоторых городах. С начала года было 24 предложения, но резюме на эти должности не поступали.

Помощник мастера (обработка волокна и перемотка нити). Такие рабочие обслуживают ткацкие станки и вязальные установки. Зарегистрировано 16 таких вакансий.

Сажотрус. Специалист, который проверяет и очищает дымоходы и системы отопления от сажи. В этом году было 14 таких предложений.

Монтажник сцены. Специалист, который устанавливает сценические конструкции для концертов, спектаклей или репетиций, а также размещает мебель и декорации. С начала года было 14 вакансий, но ни один соискатель не указал эту профессию в резюме.

Врач-хирург-проктолог (колопроктолог). Медик, который лечит заболевания прямой кишки, анального канала, промежности и толстой кишки. Зарегистрировано 13 вакансий, но желающих занять эти должности нет.

Правительственный уполномоченный. Должность, связанная с антикоррупционной политикой, реформированием таможни, защитой прав лиц с инвалидностью и другими сферами. Служба занятости зафиксировала 12 таких вакансий.

Оценщик профессиональной квалификации. Специалист, который оценивает знания и умения кандидатов на соответствие должностям или трудоустройству в различных сферах. Было 11 таких предложений.

Научный сотрудник (библиотечное дело, научно-техническая информация). Работник, который занимается научной работой, разработкой планов, методологий, внедрением новых технологий и информационным обслуживанием. Зарегистрировано 11 вакансий.

Машинист бетоносмесителя передвижного. Работник, который управляет бетоносмесителем на строительстве и проводит его техническое обслуживание. На рынке труда было 10 таких предложений, но соискатели не подавали резюме.

