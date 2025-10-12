Практика судів
  1. В Україні

Названо ТОП-10 вакансій, на які ніхто не хоче йти

20:11, 12 жовтня 2025
Пропозиції роботи є, але шукачі не виявляють інтересу.
Названо ТОП-10 вакансій, на які ніхто не хоче йти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба зайнятості повідомила про вакансії на ринку праці України, які не привертають увагу шукачів роботи. Деякі з них вимагають специфічної освіти чи кваліфікації.

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів. Цей фахівець відповідає за огляд і ремонт механічних та електричних компонентів ескалаторів, забезпечуючи їхню безпечну роботу. Служба зайнятості запропонувала 40 таких вакансій, але жоден шукач не виявив інтересу.

Машиніст автомотриси. Залізничник, який керує автомотрисою — самохідним залізничним вагоном для перевезення пасажирів або вантажів у деяких містах. З початку року було 24 пропозиції, але резюме на ці посади не надходили.

Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки). Такі робітники обслуговують ткацькі верстати та в’язальні установки. Зареєстровано 16 таких вакансій.

Сажотрус. Фахівець, який перевіряє та очищає димоходи й системи опалення від сажі. Цього року було 14 таких пропозицій.

Монтувальник сцени. Спеціаліст, який встановлює сценічні конструкції для концертів, вистав чи репетицій, а також розміщує меблі та декорації. З початку року було 14 вакансій, але жоден шукач не вказав цю професію в резюме.

Лікар-хірург-проктолог (колопроктолог). Медик, який лікує захворювання прямої кишки, анального каналу, промежини та товстої кишки. Зареєстровано 13 вакансій, але охочих зайняти ці посади немає.

Урядовий уповноважений. Посада, пов’язана з антикорупційною політикою, реформуванням митниці, захистом прав осіб з інвалідністю та іншими сферами. Служба зайнятості зафіксувала 12 таких вакансій.

Оцінювач професійної кваліфікації. Спеціаліст, який оцінює знання та вміння кандидатів для відповідності посадам або працевлаштування в різних сферах. Було 11 таких пропозицій.

Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація). Працівник, який займається науковою роботою, розробкою планів, методологій, впровадженням нових технологій та інформаційним обслуговуванням. Зареєстровано 11 вакансій.

Машиніст бетонозмішувача пересувного. Працівник, який керує бетонозмішувачем на будівництві та проводить його технічне обслуговування. На ринку праці було 10 таких пропозицій, але шукачі не подавали резюме.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не отримувала хабаря, і про те, що мала місце провокація, є взаємовиключними — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання факту отримання особою неправомірної вигоди.

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Уряд заклав можливість вилучення з публічного Реєстру тих судових рішень, де фігурують критично важливі суб’єкти

Кабмін дав власне визначення терміну «оприлюднення», заклавши таким чином можливість Міноборони ініціювати виключення з Реєстру судових рішень тих рішень, де згадуються критично важливі підприємства, установи чи організації.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України