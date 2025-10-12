Названо ТОП-10 вакансій, на які ніхто не хоче йти

Пропозиції роботи є, але шукачі не виявляють інтересу.

Державна служба зайнятості повідомила про вакансії на ринку праці України, які не привертають увагу шукачів роботи. Деякі з них вимагають специфічної освіти чи кваліфікації.

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів. Цей фахівець відповідає за огляд і ремонт механічних та електричних компонентів ескалаторів, забезпечуючи їхню безпечну роботу. Служба зайнятості запропонувала 40 таких вакансій, але жоден шукач не виявив інтересу.

Машиніст автомотриси. Залізничник, який керує автомотрисою — самохідним залізничним вагоном для перевезення пасажирів або вантажів у деяких містах. З початку року було 24 пропозиції, але резюме на ці посади не надходили.

Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки). Такі робітники обслуговують ткацькі верстати та в’язальні установки. Зареєстровано 16 таких вакансій.

Сажотрус. Фахівець, який перевіряє та очищає димоходи й системи опалення від сажі. Цього року було 14 таких пропозицій.

Монтувальник сцени. Спеціаліст, який встановлює сценічні конструкції для концертів, вистав чи репетицій, а також розміщує меблі та декорації. З початку року було 14 вакансій, але жоден шукач не вказав цю професію в резюме.

Лікар-хірург-проктолог (колопроктолог). Медик, який лікує захворювання прямої кишки, анального каналу, промежини та товстої кишки. Зареєстровано 13 вакансій, але охочих зайняти ці посади немає.

Урядовий уповноважений. Посада, пов’язана з антикорупційною політикою, реформуванням митниці, захистом прав осіб з інвалідністю та іншими сферами. Служба зайнятості зафіксувала 12 таких вакансій.

Оцінювач професійної кваліфікації. Спеціаліст, який оцінює знання та вміння кандидатів для відповідності посадам або працевлаштування в різних сферах. Було 11 таких пропозицій.

Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація). Працівник, який займається науковою роботою, розробкою планів, методологій, впровадженням нових технологій та інформаційним обслуговуванням. Зареєстровано 11 вакансій.

Машиніст бетонозмішувача пересувного. Працівник, який керує бетонозмішувачем на будівництві та проводить його технічне обслуговування. На ринку праці було 10 таких пропозицій, але шукачі не подавали резюме.

