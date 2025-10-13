Если Россия применит ядерное оружие — нам нужна новая планета, — Зеленский

Зеленский объяснил, почему не верит в ядерный удар России.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия не решится применить ядерное оружие, ведь это было бы «безумием». Отвечая на вопрос ведущей о том, что может сделать президент США Дональд Трамп против России как ядерной державы, Зеленский отметил, что размер страны или наличие ядерного оружия не имеют значения.

«Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам понадобится новая планета», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что против агрессора эффективны санкции и ограничения, в частности в отношении экспорта российских энергоносителей. Зеленский поддержал позицию Трампа о том, что европейские частные компании должны прекратить закупку энергоресурсов из России. В то же время он призвал США не связывать введение санкций с действиями Европы.

«Я понимаю его позицию и понимаю его шаги, что он хочет, чтобы Европа сначала перестала покупать у России. Но это сложно для нас, у нас нет много времени. Поэтому для меня лучше, если США будут принимать параллельные решения», — отметил президент.

Зеленский также предположил, что Трамп мог бы повлиять на Венгрию, чтобы она отказалась от российских энергоносителей, и добавил, что Украина готова помочь Словакии найти альтернативные источники энергии.

