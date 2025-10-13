Практика судів
  1. В Україні

Якщо Росія застосує ядерну зброю — нам потрібна нова планета, – Зеленський

08:12, 13 жовтня 2025
Зеленський пояснив, чому не вірить у ядерний удар Росії.
Якщо Росія застосує ядерну зброю — нам потрібна нова планета, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що Росія не наважиться застосувати ядерну зброю, адже це було б «божевіллям». Відповідаючи на запитання ведучої про те, що може зробити президент США Дональд Трамп проти Росії як ядерної держави, Зеленський зазначив, що розмір країни чи наявність ядерної зброї не мають значення.

«Почати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю. Бо інакше нам потрібна нова планета», — підкреслив він.

Глава держави наголосив, що проти агресора ефективними є санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв. Зеленський підтримав позицію Трампа про те, що європейські приватні компанії повинні припинити закупівлю енергоресурсів із Росії. Водночас він закликав США не пов’язувати запровадження санкцій із діями Європи.

«Я розумію його позицію і розумію його кроки, що він хоче, щоб Європа спершу перестала купувати у Росії. Але це складно для нас, ми не маємо багато часу. Тому для мене краще, якщо США будуть ухвалювати паралельні рішення», — зазначив президент.

Зеленський також припустив, що Трамп міг би вплинути на Угорщину, щоб вона відмовилася від російських енергоносіїв, і додав, що Україна готова допомогти Словаччині знайти альтернативні джерела енергії.

США росія путін Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

