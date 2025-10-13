Практика судов
Украинская делегация начала финансовую неделю МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

12:00, 13 октября 2025
Украинская делегация обсудит безопасность и усиление давления на Россию.
Украинская делегация начала финансовую неделю МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне
13 октября в Вашингтоне начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, к которой присоединится делегация из Украины.

По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, отдельным направлением визита является углубление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере безопасности и усиление давления на агрессора.

В состав делегации вошли премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Секретарь СНБО Рустем Умеров, Министр финансов Сергей Марченко, Председатель Нацбанка Андрей Пышный, Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Программа визита включает:

  • продолжение диалога с американскими партнерами для реализации договоренностей между президентами Украины и США;
  • укрепление энергетической устойчивости Украины;
  • участие в финансовой неделе МВФ;
  • ежегодный круглый стол министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке;
  • двусторонние встречи с Администрацией и Конгрессом США;
  • встречи с представителями бизнеса, которые являются обязательной частью всех визитов.

