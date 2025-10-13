Украинская делегация начала финансовую неделю МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

13 октября в Вашингтоне начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, к которой присоединится делегация из Украины.
По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, отдельным направлением визита является углубление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере безопасности и усиление давления на агрессора.
В состав делегации вошли премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Секретарь СНБО Рустем Умеров, Министр финансов Сергей Марченко, Председатель Нацбанка Андрей Пышный, Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Программа визита включает:
