Українська делегація розпочала фінансовий тиждень МВФ та Світового банку у Вашингтоні

13 жовтня у Вашингтоні розпочинається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, до якого долучиться делегація з України.
За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, окремим напрямком візиту є поглиблення співпраці між Києвом і Вашингтоном у сфері безпеки та посилення тиску на агресора.
До складу делегації увійшли Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Секретар РНБО Рустем Умєров, Міністр фінансів Сергій Марченко, Голова Нацбанку Андрій Пишний, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Програма візиту включає:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.