Українська делегація розпочала фінансовий тиждень МВФ та Світового банку у Вашингтоні

Українська делегація обговорить безпеку та посилення тиску на Росію.

13 жовтня у Вашингтоні розпочинається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, до якого долучиться делегація з України.

За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, окремим напрямком візиту є поглиблення співпраці між Києвом і Вашингтоном у сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

До складу делегації увійшли Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Секретар РНБО Рустем Умєров, Міністр фінансів Сергій Марченко, Голова Нацбанку Андрій Пишний, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Програма візиту включає:

продовження діалогу з американськими партнерами для реалізації домовленостей між президентами України та США;

зміцнення енергетичної стійкості України;

участь у фінансовому тижні МВФ;

щорічний круглий стіл міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку;

двосторонні зустрічі з Адміністрацією та Конгресом США;

зустрічі з представниками бізнесу, які є обов’язковою частиною всіх візитів.

