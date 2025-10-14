В Одессе 15-летняя девушка подожгла автомобиль по заказу из интернета — полиция

Подросток согласилась поджечь чужой автомобиль, сняла процесс на видео для «куратора» и была разоблачена на месте преступления.

В Одессе правоохранители разоблачили 15-летнюю девушку, которая подожгла автомобиль «Volkswagen Transporter». Об этом сообщает полиция региона.

Событие произошло вечером в частном секторе Пересыпского района города. Пожар сразу заметил и потушил 54-летний владелец машины, который и сообщил о нем в полицию. Никто из людей не пострадал.

Установлено, что девушка в поисках заработка через один из мессенджеров получила от неизвестного лица предложение за деньги поджигать чужие транспортные средства. Согласившись на такую «работу», она выбрала и согласовала с «куратором» автомобиль «Volkswagen Transporter», который нужно было сжечь.

Получив от заказчика 300 гривен, девушка купила бензин, облила им капот автомобиля и подожгла.

Процесс она сняла на телефон и отправила заказчику. Однако тот остался недоволен видео и заставил ее вернуться на место, где ее и разоблачили. Вознаграждение она так и не получила.

Злоумышленница повредила огнем переднюю часть автомобиля. Сумма причиненного владельцу ущерба устанавливается.

Полицейские изъяли с места происшествия и у фигурантки вещественные доказательства, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости и мобильный телефон с перепиской с заказчиком.

Следователи сообщили девушке о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Этот преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства преступления.

Полиция призывает граждан быть осторожными: не доверять сомнительным онлайн-предложениям о «заработке» и сообщать о таких случаях по номеру 102.

Также правоохранители обращаются к родителям — контролируйте досуг детей и объясняйте им последствия участия в противоправных действиях.

