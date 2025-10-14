В Одесі 15-річна дівчина підпалила авто на замовлення з інтернету — поліція

Підліток погодилась підпалити чужий автомобіль, зняла процес на відео для «куратора» та була викрита на місці злочину.

В Одесі правоохоронці викрили 15-річна дівчину, яка підпалила автомобіль «Volkswagen Transporter». Про це повідомляє поліція регіону.

Подія сталася ввечері у приватному секторі Пересипського району міста. Пожежу одразу помітив та загасив 54-річний власник автівки, який і повідомив про неї до поліції. Ніхто з людей не постраждав.

Встановлено, що дівчина в пошуках заробітку через один із месенджерів отримала від невідомої особи пропозицію за гроші підпалювати чужі транспортні засоби. Погодившись на таку роботу, вона підшукала й узгодила з «куратором» автомобіль «Volkswagen Transporter», який треба спалити.

Отримавши від замовника 300 гривень, юначка купила бензин, яким облила капот автівки та підпалила.

Процес зафільмувала на телефон і відправила замовнику. Однак той залишився незадоволений відео і змусив її повернутися на місце, де її й викрили. Винагороди вона так і не отримала.

Зловмисниця пошкодила вогнем передню частину автівки. Сума заподіяного власнику збитку встановлюється.

Поліцейські вилучили з місця події та у фігурантки речові докази, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини та мобільний телефон із листуванням із замовником.

Слідчі повідомили дівчині про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюються повні обставини злочину.

Поліція закликає громадян бути обачними: не довіряти сумнівним онлайн-пропозиціям щодо «заробітку» та повідомляти про такі випадки за номером 102.

Також правоохоронці звертаються до батьків — контролюйте дозвілля дітей і пояснюйте їм наслідки участі у протиправних діях.

