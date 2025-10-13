Практика судов
Правительство обязало госпредприятия раскрывать больше информации о своей деятельности

14:55, 13 октября 2025
По новым правилам, госкомпании должны публиковать отчеты, внутренние положения и цели.
Правительство обязало госпредприятия раскрывать больше информации о своей деятельности
Правительство утвердило изменения в Порядок обнародования информации о деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, где государство владеет более 50% акций или долей, а также компаний, в которых 50% и более акций принадлежат полностью государственным субъектам.

Согласно документу, предприятия обязаны публиковать на своих сайтах или сайтах субъектов управления следующие данные:

  • перечень специальных обязанностей, возложенных на предприятие, с указанием их цели, правовых оснований и связанных бюджетных отчислений;
  • внутренние положения, регулирующие работу органов управления, системы внутреннего контроля, управления рисками, аудита, антикоррупционной деятельности и механизмы сообщений о нарушениях;
  • отчеты об управлении;
  • ежегодные отчеты о достижении целей деятельности.

«Мы открываем обществу информацию, доступ к которой был ограничен. Это новый уровень прозрачности и ответственности государственных компаний — и важный шаг к доверию между государством, бизнесом и гражданами», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Анна Артеменко.

Требования не распространяются на операторов объектов критической инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и те, которые подчинены Министерству обороны. Полный перечень исключений сформируют соответствующие органы власти и представят на рассмотрение Правительства.

