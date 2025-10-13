Практика судів
Уряд зобов’язав держпідприємства розкривати більше інформації про свою діяльність

14:55, 13 жовтня 2025
За новими правилами, держкомпанії мають публікувати звіти, внутрішні положення та цілі.
Уряд затвердив зміни до Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств і господарських товариств, де держава володіє понад 50% акцій або часток, а також компаній, у яких 50% і більше акцій належать повністю державним суб’єктам.

Згідно з документом, підприємства зобов’язані публікувати на власних сайтах або сайтах суб’єктів управління такі дані:

  • перелік спеціальних обов’язків, покладених на підприємство, із зазначенням їхньої мети, правових підстав і пов’язаних бюджетних відрахувань;
  • внутрішні положення, що регулюють роботу органів управління, системи внутрішнього контролю, управління ризиками, аудиту, антикорупційної діяльності та механізми повідомлень про порушення;
  • звіти про управління;
  • щорічні звіти про досягнення цілей діяльності.

«Ми відкриваємо суспільству інформацію, доступ до якої був обмежений. Це новий рівень прозорості та відповідальності державних компаній — і важливий крок до довіри між державою, бізнесом і громадянами», — зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко.

Вимоги не поширюються на операторів об’єктів критичної інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу та ті, що підпорядковані Міністерству оборони. Повний перелік винятків сформують відповідні органи влади та подадуть на розгляд Уряду.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
