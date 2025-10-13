Уряд зобов’язав держпідприємства розкривати більше інформації про свою діяльність

За новими правилами, держкомпанії мають публікувати звіти, внутрішні положення та цілі.

Уряд затвердив зміни до Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств і господарських товариств, де держава володіє понад 50% акцій або часток, а також компаній, у яких 50% і більше акцій належать повністю державним суб’єктам.

Згідно з документом, підприємства зобов’язані публікувати на власних сайтах або сайтах суб’єктів управління такі дані:

перелік спеціальних обов’язків, покладених на підприємство, із зазначенням їхньої мети, правових підстав і пов’язаних бюджетних відрахувань;

внутрішні положення, що регулюють роботу органів управління, системи внутрішнього контролю, управління ризиками, аудиту, антикорупційної діяльності та механізми повідомлень про порушення;

звіти про управління;

щорічні звіти про досягнення цілей діяльності.

«Ми відкриваємо суспільству інформацію, доступ до якої був обмежений. Це новий рівень прозорості та відповідальності державних компаній — і важливий крок до довіри між державою, бізнесом і громадянами», — зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко.

Вимоги не поширюються на операторів об’єктів критичної інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу та ті, що підпорядковані Міністерству оборони. Повний перелік винятків сформують відповідні органи влади та подадуть на розгляд Уряду.

