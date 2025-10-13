В лесу возле Броваров заметили питона длиной более метра

Вероятно, экзотическое пресмыкающееся было брошено предыдущим владельцем, ему угрожали голод и холод.

В лесу недалеко от Броваров Киевской области полицейские обнаружили живого питона. Экзотическое пресмыкающееся, которое, вероятно, бросил предыдущий владелец, передали зооволонтерам для обследования и определения его дальнейшей судьбы. Хотя такие животные не представляют опасности для людей, они нуждаются в специализированном уходе.

О находке сообщили волонтеры Команды спасения животных города Киев. По их словам, питона нашли полицейские в лесу возле Броваров, но как он там оказался, остается неизвестным. Существует предположение, что владельцы, которые не справились с содержанием животного после его роста, отпустили его на волю.

Найденный питон имеет длину более одного метра. Некоторые виды питонов, например сетчатый, могут достигать более 10 метров. Такие рептилии нуждаются в особых условиях содержания, в частности терариуме с ультрафиолетовым обогревом и большим количеством корма, который включает позвоночных животных, таких как грызуны и птицы.

Питоны не опасны для людей, если не пугать их при встрече. Однако, учитывая их естественную среду обитания — тропические леса и саванны Африки, Азии и Австралии, — украинский климат, особенно с приближением ночных заморозков в Киевской области, мог бы стать губительным для животного.

