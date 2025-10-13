Практика судів
  1. В Україні

У лісі поблизу Броварів помітили пітона понад метр завдовжки

15:20, 13 жовтня 2025
Ймовірно, екзотичний плазун був покинутий попереднім власником, йому загрожував голод та холод.
У лісі поблизу Броварів помітили пітона понад метр завдовжки
У лісі неподалік від Броварів Київської області поліцейські виявили живого пітона. Екзотичного плазуна, якого, ймовірно, покинув попередній власник, передали зооволонтерам для обстеження та визначення його подальшої долі. Хоча такі тварини не становлять небезпеки для людей, вони потребують спеціалізованого догляду.

Про знахідку повідомили волонтери Команди порятунку тварин міста Київ. За їхніми словами, пітона знайшли поліцейські в лісі біля Броварів, але як він там опинився, залишається невідомим. Існує припущення, що власники, які не впоралися з утриманням тварини після її зростання, відпустили її на волю.

Знайдений пітон має довжину понад один метр. Деякі види пітонів, наприклад сітчастий, можуть досягати більше 10 метрів. Такі плазуни потребують особливих умов утримання, зокрема тераріуму з ультрафіолетовим обігрівом і великої кількості корму, який включає хребетних тварин, таких як гризуни та птахи.

Пітони не є небезпечними для людей, якщо не налякати їх при зустрічі. Однак, враховуючи їхнє природне середовище — тропічні ліси та савани Африки, Азії й Австралії, — український клімат, особливо з наближенням нічних заморозків на Київщині, міг би стати згубним для тварини.

Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

Борг Пенсійного фонду перед спецпенсіонерами-посадовцями складає більше 80 млрд грн – Гетманцев

Данило Гетманцев заявив, що штучні обмеження законом про бюджет наразі обходяться державі дорожче, бо прокурори, судді чи правоохоронці згодом через суди скасовують такі обмеження і відсуджують усю недораховану суму плюс штрафні санкції та судові збори.

Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

