У лісі поблизу Броварів помітили пітона понад метр завдовжки

Ймовірно, екзотичний плазун був покинутий попереднім власником, йому загрожував голод та холод.

У лісі неподалік від Броварів Київської області поліцейські виявили живого пітона. Екзотичного плазуна, якого, ймовірно, покинув попередній власник, передали зооволонтерам для обстеження та визначення його подальшої долі. Хоча такі тварини не становлять небезпеки для людей, вони потребують спеціалізованого догляду.

Про знахідку повідомили волонтери Команди порятунку тварин міста Київ. За їхніми словами, пітона знайшли поліцейські в лісі біля Броварів, але як він там опинився, залишається невідомим. Існує припущення, що власники, які не впоралися з утриманням тварини після її зростання, відпустили її на волю.

Знайдений пітон має довжину понад один метр. Деякі види пітонів, наприклад сітчастий, можуть досягати більше 10 метрів. Такі плазуни потребують особливих умов утримання, зокрема тераріуму з ультрафіолетовим обігрівом і великої кількості корму, який включає хребетних тварин, таких як гризуни та птахи.

Пітони не є небезпечними для людей, якщо не налякати їх при зустрічі. Однак, враховуючи їхнє природне середовище — тропічні ліси та савани Африки, Азії й Австралії, — український клімат, особливо з наближенням нічних заморозків на Київщині, міг би стати згубним для тварини.

