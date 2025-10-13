Постановление правительства об отопительном периоде не имеет отношения к отоплению в домах — Минэнерго

Как отметили в Кабмине, начало и окончание отопительного сезона и далее будут определять органы местного самоуправления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Кабинет Министров внес изменения в постановление №1267, согласно которым отопительный период будет длиться с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Позже Министерство энергетики объяснило, что постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на газовом рынке, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах.

«Условия ПСО предусматривают продление фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026 года (они условно названы “отопительный период”). Это исключительно техническая терминология для корректного определения условий в период поставок природного газа», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что для обеспечения стабильности и защиты потребителей Кабинет Министров принял решение продлить действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года.

«Это означает, что фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии сохранятся.

Отопительный сезон в Украине начнется планово. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минэнерго напомнили, что решение о начале и завершении отопительного периода органы местного самоуправления принимают самостоятельно. Тепло подается с учетом средней суточной температуры региона, если она держится ниже +8 °C более трех суток подряд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.