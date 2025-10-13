Практика судів
Постанова уряду щодо опалювального періоду не має стосунку до опалення в будинках — Міненерго

15:36, 13 жовтня 2025
Як зауважили у Кабміні, початок і закінчення опалювального сезону і надалі будуть визначати органи місцевого самоврядування.
Як відомо, Кабмін вніс зміни до постанови № 1267, згідно з якими опалювальний період триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Згодом Міністерство енергетики роз’яснило, що постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

«Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу», - заявили у відомстві.

У Міненерго нагадали, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.

«Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться.

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», - підкреслили у відомстві.

У Міненерго також нагадали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням  середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.

