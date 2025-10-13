Имеет ли право работник на дополнительный день отдыха после сдачи крови

Выходной можно использовать сразу или присоединить к ежегодному отпуску.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После каждого дня донации крови работнику предоставляется день отдыха. Его можно использовать непосредственно после сдачи крови или присоединить к ежегодному отпуску.

Для получения дополнительного выходного работник должен подать заявление руководству не позднее чем за один рабочий день до донации. В заявлении нужно указать, какой именно способ использования дополнительного дня отдыха выбран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.