Чи має право працівник на додатковий день відпочинку після здачі крові

Вихідний можна використати одразу або приєднати до щорічної відпустки.

Після кожного дня донації крові працівнику надається день відпочинку. Його можна використати безпосередньо після здачі крові або приєднати до щорічної відпустки.

Для отримання додаткового вихідного працівник має подати заяву керівництву не пізніше ніж за один робочий день до донації. У заяві потрібно вказати, який саме спосіб використання додаткового дня відпочинку обрано.

