Судьи завершили сертификационный курс тренеров по международному трудовому праву

Судьи получили новые компетенции по международному трудовому праву в рамках сертификационного курса.

10 октября состоялся пресс-брифинг, организованный Национальной школой судей Украины совместно с Международной организацией труда и ее учебным центром в Турине (Италия). Мероприятие было посвящено завершению сертификационного курса для тренеров по применению международных трудовых норм в судебной практике. Об этом сообщили в НШСУ.

В рамках мероприятия были подведены итоги обучения судей, их помощников и сотрудников аппаратов судов, а также определены направления формирования национального тренерского корпуса по международным трудовым нормам и обозначена роль судебной практики во внедрении международных стандартов труда в украинскую правовую систему.

Дискуссию открыла исполняющая обязанности ректора Национальной школы судей Украины Наталия Шуклина. Она подчеркнула, что новый курс по международному трудовому праву стал первым образовательным проектом, который объединяет теоретическое изучение международных норм с практикой их применения в украинских судах. В разработке курса приняли участие опытные судьи Верховного Суда, Большой Палаты, апелляционных и местных судов различных юрисдикций.

В течение месяца участники проходили онлайн-обучение, присоединились к программе Международного учебного центра МОТ в Турине, а завершающим этапом стал тренинг по подготовке национальных тренеров, который состоялся 3 октября.

Наталия Шуклина также подчеркнула, что курс уже включен в систему подготовки судей и станет важной составляющей учебного процесса НШСУ. Особое внимание во время обучения было уделено практическим аспектам — судьи работали с реальными примерами применения международного трудового права.

Руководитель проекта Офиса МОТ в Украине Сергей Савчук, модерировавший мероприятие, отметил, что Украина является членом МОТ с 1954 года и ратифицировала более 70 конвенций организации, последнюю — Конвенцию №170 о химических веществах — в 2023 году. Это демонстрирует, что международные трудовые нормы остаются актуальными даже в условиях военного положения. Он также напомнил, что статья 9 Конституции Украины признает международные договоры частью национального законодательства, поэтому суды могут и обязаны применять конвенции МОТ без принятия отдельного закона, если они не противоречат Конституции.

Своим опытом применения международных трудовых норм поделились судьи НШСУ, получившие статус сертифицированных тренеров по международным трудовым нормам — судья Верховного Суда Сергей Уханенко, судья Соборного районного суда города Днепра Максим Ходакивский и судья Хозяйственного суда Луганской области Елена Фонова. В своих ответах на вопросы они пытались объяснить, как суды используют международные трудовые нормы на практике, всегда ли они служат аргументом в судебных решениях, как формируется судебная практика Верховного Суда в делах, где применяются международные стандарты, и как результаты курса могут способствовать унификации судебной практики по трудовым спорам.

К обсуждению онлайн присоединились старший программный офицер Международного учебного центра МОТ Маура Миральо (г. Турин, Италия) и старший специалист по вопросам социального диалога, трудового законодательства и международных трудовых норм Бюро МОТ для стран Центральной и Восточной Европы Лейо Сиббел (г. Будапешт, Венгрия). Эксперты рассказали о важности подготовки судей в сфере международных трудовых норм, обозначили ожидаемое влияние учебного курса на украинских судей, а также представили программы Международного учебного центра МОТ, направленные на обеспечение эффективного применения международного трудового права на практике.

Отдельно обсудили, как международные трудовые нормы влияют на развитие судебных подходов в странах Центральной и Восточной Европы и какую роль может играть партнёрство между МОТ и НШСУ в контексте европейской интеграции Украины.

Подводя итоги, участники подчеркнули, что совместная инициатива Национальной школы судей Украины, Международной организации труда и Международного учебного центра МОТ в Турине стала действенным шагом к формированию устойчивой практики применения международных трудовых норм в национальных судах. В рамках проекта был подготовлен первый тренерский корпус судей, который будет передавать полученные знания своим коллегам в регионах Украины. Внедрение международных трудовых стандартов в судебную деятельность будет способствовать укреплению верховенства права, повышению качества правосудия и эффективной защите трудовых прав граждан.

Национальная школа судей Украины будет углублять стратегическое партнёрство с Международной организацией труда и её учебным центром в Турине через совместные учебные и исследовательские инициативы для повышения компетентности судей по международным трудовым нормам, совершенствования методологии судейского образования и обмена международным опытом в сфере трудового права.

В обсуждении приняли участие как офлайн, так и онлайн представители органов государственной власти, учёные, социальные партнёры, эксперты в сфере труда и представители СМИ. Они активно участвовали в обсуждении ключевых вопросов и делились своими взглядами по поднятой проблематике.

Фото: НШСУ

