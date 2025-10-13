Судді завершили сертифікаційний курс тренерів із міжнародного трудового права — НШСУ

В НШСУ повідомили, що судді здобули нові компетенції з міжнародного трудового права у межах сертифікаційного курсу.

Фото: НШСУ

10 жовтня відбувся прес-брифінг, організований Національною школою суддів України спільно з Міжнародною організацією праці та її навчальним центром у Турині (Італія). Захід був присвячений завершенню сертифікаційного курсу для тренерів із застосування міжнародних трудових норм у судовій практиці. Про це розповіли у НШСУ.

У межах заходу було підбито підсумки навчання суддів, їхніх помічників і працівників судових апаратів, а також окреслено напрями створення національного тренерського корпусу з міжнародних трудових норм і визначено значення судової практики у впровадженні міжнародних стандартів праці в українську правову систему.

Дискусію відкрила виконувачка обов’язків ректора Національної школи суддів України Наталія Шукліна. Вона підкреслила, що новий курс із міжнародного трудового права став першим освітнім проєктом, який поєднує теоретичне вивчення міжнародних норм із практикою їх застосування в українських судах. До розробки курсу долучилися досвідчені судді Верховного Суду, Великої Палати, апеляційних і місцевих судів різних юрисдикцій.

Протягом місяця учасники проходили онлайн-навчання, долучилися до програми Міжнародного навчального центру МОП у Турині, а завершальним етапом став тренінг з підготовки національних тренерів, який відбувся 3 жовтня.

Наталія Шукліна також підкреслила, що курс уже включено до системи підготовки суддів і він стане важливою складовою навчального процесу НШСУ. Особливу увагу під час навчання приділено практичним аспектам – судді працювали з реальними прикладами застосування міжнародного трудового права.

Проєктний менеджер Офісу МОП в Україні Сергій Савчук, який модерував захід, підкреслив, що Україна є членом МОП із 1954 року та ратифікувала понад 70 конвенцій організації, останню – Конвенцію №170 про хімічні речовини у 2023 році. Це демонструє, що міжнародні трудові норми залишаються актуальними навіть в умовах воєнного стану. Він також нагадав, що стаття 9 Конституції України визнає міжнародні договори частиною національного законодавства, тому суди можуть і зобов’язані застосовувати конвенції МОП без ухвалення окремого закону, якщо вони не суперечать Конституції.

Своїм досвідом застосування міжнародних трудових норм поділилися судді НШСУ, які отримали статус сертифікованих тренерів із міжнародних трудових норм – суддя Верховного Суду Сергій Уханенко, суддя Соборного районного суду міста Дніпра Максим Ходаківський та суддя Господарського суду Луганської області Олена Фонова. У своїх відповідях на запитання вони намагалися роз’яснили, як суди використовують міжнародні трудові норми у практиці, чи завжди вони слугують аргументом у рішеннях, як формується судова практика Верховного Суду у справах, де застосовуються міжнародні стандарти, та як результати курсу можуть сприяти уніфікації судової практики у трудових спорах.

До дискусії долучилися онлайн старша програмна офіцерка Міжнародного навчального центру МОП Маура Міральйо (м. Турин, Італія) та старший спеціаліст із питань соціального діалогу, трудового законодавства та міжнародних трудових норм Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Лейо Сіббел (м. Будапешт, Угорщина). Експерти розповіли про важливість підготовки суддів у сфері міжнародних трудових норм, окреслили очікуваний вплив навчального курсу для українських суддів, а також представили програми Міжнародного навчального центру МОП, спрямовані на забезпечення ефективного застосування міжнародного трудового права на практиці.

Окремо обговорили, як міжнародні трудові норми впливають на розвиток судових підходів у країнах Центральної та Східної Європи та яку роль може відігравати партнерство між МОП і НШСУ в контексті європейської інтеграції України.

Підсумовуючи, учасники підкреслили, що спільна ініціатива Національної школи суддів України, Міжнародної організації праці та Міжнародного навчального центру МОП у Турині стала дієвим кроком до формування сталої практики застосування міжнародних трудових норм у національних судах. У межах проєкту підготовлено перший тренерський корпус суддів, який передаватиме отримані знання своїм колегам у регіонах України. Впровадження міжнародних трудових стандартів у судову діяльність сприятиме зміцненню верховенства права, підвищенню якості правосуддя та ефективному захисту трудових прав громадян.

Національна школа суддів України поглиблюватиме стратегічне партнерство з Міжнародною організацією праці та її навчальним центром у Турині через спільні навчальні та дослідницькі ініціативи для підвищення компетенцій суддів щодо міжнародних трудових норм, удосконалення методології суддівської освіти та обміну міжнародним досвідом у сфері трудового права.

Учасниками дискусії були як офлайн, так і онлайн представники органів державної влади, науковці, соціальні партнери, експерти у сфері праці та представники медіа. Вони активно долучалися до обговорення ключових питань та ділилися власними думками щодо порушеної проблематики.

Фото: НШСУ

