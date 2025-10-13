В Одесской области разоблачили группу молодых людей, которые по заказу РФ подожгли объект Укрзализныци

Злоумышленники подожгли релейный шкаф на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянского района.

В Одесской области полиция и СБУ задержали группу молодых людей, которые по заказу спецслужб РФ подожгли объект «Укрзализныци». Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 20-летний житель Березовского района, ища подработку в интернете, получил от пока неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы.

«Молодой человек привлек к противоправной деятельности своего 18-летнего товарища. Они распределили между собой роли: один должен был осуществлять поджоги, другой — фиксировать это на камеру мобильного телефона для отчета заказчику. Позже сообщники самостоятельно выбрали релейный шкаф на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянщины, облили его купленным бензином и подожгли», — сообщили в полиции.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в оконченном покушении на совершение диверсии, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемые взяты под стражу. Теперь злоумышленникам грозит наказание — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

