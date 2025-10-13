На Одещині викрили групу молодиків, які на замовлення РФ підпалили об’єкт Укрзалізниці

Зловмисник підпалили релейну шафу на околиці одного з населених пунктів Роздільнянщини.

На Одещині поліція та СБУ затримали групу молодиків, які на замовлення спецслужб РФ підпалили об’єкт Укрзалізниці. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правоохоронці встановили, що 20-річний житель Березівського району, шукаючи підзаробіток в інтернеті, отримав від невстановленої наразі особи пропозицію за грошову винагороду підпалювати релейні шафи.

«Молодик залучив до протиправної діяльності свого 18-річного товариша. Вони розподілили між собою ролі: один мав здійснювати підпали, інший — фіксувати це на камеру мобільного телефону для звіту замовнику. Згодом спільники самостійно обрали релейну шафу на околиці одного з населених пунктів Роздільнянщини, облили її придбаним бензином і підпалили», - заявили у поліції.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру в закінченому замаху на скоєння диверсії, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваних взято під варту. Тепер зловмисникам загрожує покарання — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

