Экс-правоохранителя из Ровенской области судили за ДТП, в котором погибла офицер полиции

07:36, 14 октября 2025
Бывшего полицейского приговорили к более чем 7 годам заключения.
Экс-правоохранителя из Ровенской области судили за ДТП, в котором погибла офицер полиции
В Ровенской суд вынес приговор бывшему правоохранителю, который в нетрезвом состоянии вызвал ДТП, в результате которого погибла пассажирка - тоже работница полиции. Об этом рассказали в прокуратуре.

Трагическое происшествие произошло 1 сентября 2021 года недалеко от Дубно. Тогда заместитель начальника Дубенского районного отдела полиции, управляя автомобилем Opel Combo, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo.

В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка легковушки - участковая офицер полиции. Эксперты установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента полицейского отстранили, а впоследствии – уволили со службы. Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину частично.

Суд признал его виновным и назначил наказание – 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет. Осужденного заключили под стражу прямо в зале суда.

