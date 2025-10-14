Практика судів
Експравоохоронця з Рівненщини засудили за ДТП, у якій загинула офіцерка поліції

07:36, 14 жовтня 2025
Експоліцейського засудили до понад 7 років ув’язнення.
Експравоохоронця з Рівненщини засудили за ДТП, у якій загинула офіцерка поліції
На Рівненщині суд виніс вирок колишньому правоохоронцю, який у нетверезому стані спричинив ДТП, унаслідок якої загинула пасажирка - теж працівниця поліції. Про це розповіли у прокуратурі.

Трагічна автопригода сталася 1 вересня 2021 року неподалік Дубна. Тоді заступник начальника Дубенського районного відділу поліції, керуючи автомобілем Opel Combo, допустив зіткнення з вантажівкою Volvo, яка рухалася у попутному напрямку.

Унаслідок аварії загинула 28-річна пасажирка легковика – дільнична офіцерка поліції. Експерти встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Після інциденту поліцейського відсторонили, а згодом – звільнили зі служби. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину частково.

Суд визнав його винним та призначив покарання – 7 років і 6 місяців позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років. Засудженого взяли під варту просто в залі суду.

