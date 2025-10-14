Практика судов
  1. В Украине

Налог на прибыль для крупных плательщиков — как определить контролирующий орган для уплаты и подачи отчетности

09:41, 14 октября 2025
Налоговую декларацию по налогу на прибыль и расчет части чистой прибыли крупные плательщики подают по основному месту учета.
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что предприятия, включенные в Реестр крупных плательщиков налогов, обязаны строго соблюдать правила уплаты налога на прибыль и подачи налоговой отчетности в соответствии со ст. 64 Налогового кодекса Украины.

Кто такие крупные плательщики налогов?

Это юридические лица или постоянные представительства нерезидентов, которые в течение последних четырех кварталов имели доход более 50 млн евро или уплатили более 1,5 млн евро налогов (пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 НКУ). После включения в Реестр КПН плательщик обязан встать на учет в Межрегиональном управлении ГНС по работе с КПН — это основное место учета.

Где подавать отчетность?

Налоговую декларацию по налогу на прибыль и расчет части чистой прибыли (дохода) крупные плательщики подают по основному месту учета — в соответствующее Межрегиональное управление ГНС (п. 49.1 и 49.2 ст. 49 НКУ).

Отчетность подается в электронном виде с соблюдением требований законов Украины № 851-IV и № 2155-VIII (п. 49.4 ст. 49 НКУ).

Коммунальные предприятия, включенные в Реестр КПН, уплачивают налог на прибыль и часть чистой прибыли (дохода) в местные бюджеты (согласно ст. 64, 64¹, 66 Бюджетного кодекса Украины).

В таком случае:

  • уплата осуществляется по неосновному месту учета (фактическому местонахождению);
  • отчетность подается по основному месту учета — в Межрегиональное управление ГНС по работе с КПН.

налоговая налоги

