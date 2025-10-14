Практика судів
Податок на прибуток для великих платників — як визначити контролюючий орган для сплати та подання звітності

09:41, 14 жовтня 2025
Податкову декларацію з податку на прибуток та розрахунок частини чистого прибутку великі платники подають за основним місцем обліку.
Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що підприємства, включені до Реєстру великих платників податків, зобов’язані чітко дотримуватися правил щодо сплати податку на прибуток і подання податкової звітності відповідно до ст. 64 Податкового кодексу України.

Хто такі великі платники податків?

Це юридичні особи або постійні представництва нерезидентів, які протягом останніх чотирьох кварталів мали дохід понад 50 млн євро або сплатили понад 1,5 млн євро податків (пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Після включення до Реєстру ВПП платник має стати на облік у Міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з ВПП — це основне місце обліку.

Де подавати звітність?

Податкову декларацію з податку на прибуток та розрахунок частини чистого прибутку (доходу) великі платники подають за основним місцем обліку — до відповідного Міжрегіонального управління ДПС (п. 49.1 та 49.2 ст. 49 ПКУ). Звітність подається в електронному вигляді з дотриманням вимог законів України № 851-IV та № 2155-VIII (п. 49.4 ст. 49 ПКУ).

Комунальні підприємства, включені до Реєстру ВПП, сплачують податок на прибуток та частину чистого прибутку (доходу) до місцевих бюджетів (згідно зі ст. 64, 64¹, 66 Бюджетного кодексу України). У такому випадку:

  • Сплата здійснюється за неосновним місцем обліку (фактичним місцезнаходженням);
  • Звітність подається за основним місцем обліку — до Міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.

податкова податки

